Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 сентября: плюс 267 новых заболевших

Всего с начала пандемии на территории полуострова выявили 75692 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении находятся 4708 человек, а на стационарном с диагнозом covid и пневмония - 2818.

Всего с начала пандемии на территории полуострова выявили 75692 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 65322.

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За последние сутки в Крыму зарегистрировали 267 случаев новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики, из общего количества заболевших 199 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4421 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 64 человека, выздоровевших за весь период – 65 322 человека, - отметил он.

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За 19 сентября в городе-герое зарегистрировали зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19. 37 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 59 лет до 91 года.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 29 164 человека, - сообщается на сайте Правительства Севастополя.

Всего за период пандемии выздоровели 26 956 человек, 1095 умерли.

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