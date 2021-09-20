В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные дожди в Симферополе и Ялте

В МЧС по Крыму сообщили о штормовом предупреждении Фото: Архив "КП"

В понедельник для Крымского полуострова объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков местного гидрометцентра, ближайшая неделя запомнится крымчанам похолоданиям и сильными ливнями. Самые сильные дожди ждут Симферополь и Ялту.

- С завтрашнего дня в Крым придет очередной холодный раздел. с 21 сентября на территорию полуострова обрушатся очень сильные дожди и усилится северо-западный ветер - до 20-25 метров в секунду, - говорит КП-Крым заместитель начальника гидрометцентра Вероника Шенгелай.

По ее словам, температура начнет стремительно снижаться уже с завтрашнего дня – до 14 градусов, а в конце недели - до 12.

- Самые холодные дни на этой неделе – это 23 и 24 сентября. Ночью будет около 3-8 градусов, а днем - 12-19, - добавляет синоптик.

В МЧС по Крыму также сообщили о штормовом предупреждении. По данным ведомства, в понедельник в крымскую столицу придет град и сильные дожди.

В связи с надвигающимися ливнями власти Ялты собирают штаб по предупреждению ЧС.

- Внимание ялтинцы, гости города! Штормовое предупреждение. В ближайшие 2-3 часа и в течение суток - град, ливень, гроза, шквал 20-25 м/с. Собираем комиссию по ЧС. Берегите себя, - написала глава администрации курорта Янина Павленко.

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