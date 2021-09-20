Пострадавшим от потопа крымчанам выделят еще 500 миллионов рублей из федерального бюджета

Так выглядели улицы Ялты во время потопа. Фото: МЧС по РК
В Крым из федерального бюджета направят около 500 миллионов рублей на ликвидацию последствий потопов. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство окажет региону дополнительную помощь.
- Большую часть, почти 400 млн рублей, пойдет на покупку, строительство нового или капитальный ремонт прежнего жилья. Средства позволят приобрести дома и квартиры, а также отремонтировать свыше 33 тысяч кв. метров, – сообщил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
Остальные средства муниципалитеты получат на расчистку русел рек в Ялте и Бахчисарайском районе.
Премьер-министр добавил, что в реках образовались существенные завалы, которые препятствуют свободному прохождению воды.
- Устранение этих препятствий поможет не только восстановить естественный ток в реках, но и снизить вероятность повторных паводков, – заключил Мишустин.
Напомним, 17 сентября было подписано распоряжение федерального правительства на выделение средств крымчанам, пострадавшим от наводнений. Полагаются выплаты в размере шести тысяч рублей за метр квадратный испорченного жилья. Компенсации начнут выплачивать пострадавшим 22 сентября.
Крым несколько раз за лето накрывало сильными дождями. В некоторых регионах за сутки выпало три месячных нормы осадков. Больше всего от стихии 16-20 июня пострадали Керчь и Ялта, а 4 июля сильные ливни обрушились на Бахчисарайский район. Пострадали машины, жилые дома, объекты культурного наследия и муниципальные учреждения. В результате стихии погибли два человека. Август вновь принес сильные ливни. Осадки выпали в восточной части Крыма, затопив Керчь и часть сел в Ленинском районе.
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