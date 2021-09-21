Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 сентября: 274 новых зараженных

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

Амбулаторное лечение на территории Республики Крым проходят 4653 человека, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 2854 пациента. Такие данные приводит Минздрав РК.

С начала пандемии на полуострове выявлено 76 236 зараженных, за этот же период выздоровели 65 603 пациента (281 – за последние сутки), 2 471 человек умер с начала пандемии (11 – за истекшие сутки).

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Данные Минздрава РК

За истекшие сутки на территории республики зафиксировано 247 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, самостоятельно за медпомощью обратились 200 инфицированных, 74 – ранее контактировали с зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями в регионе, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 816 человек, – сообщил глава Крыма.

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