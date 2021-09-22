На заправке в Евпатории 60 человек устроили разборки со стрельбой

Чтобы остановить конфликт, полицейские сделали несколько выстрелов в воздух
Фото: "КП" Архив
В Евпатории группа дебоширов устроила потасовку в стиле 90-х. Видео разборок попало в соцсети.
- В ОМВД России по Евпатории поступила информация о том, что на одной из АЗС собрались несколько десятков мужчин, которые шумят. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что между собравшимися гражданами происходит конфликт, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Полицейские попытались остановить конфликт, но некоторые продолжали шуметь. Тогда сотрудники полиции сделали несколько выстрелов в воздух, что предусмотрено законодательством. Никто не пострадал, зато дебоширы легли на пол.
Силовики задержали 58 граждан, у них обнаружили и изъяли травматическое оружие.
- Массовых нарушений общественного порядка не допущено. Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств, - уточнили в МВД по РК.
Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее в центре Симферополя произошла драка с участием уроженцев Чечни. Один из участников конфликта потерял сознание.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уроженцы Чечни устроили драку в центре Симферополя
Конфликт произошел на глазах у полицейских (подробнее)
В Ялте произошла массовая драка: пять человек в тяжелом состоянии
Часть дебоширов забрали в отделение полиции, остальных госпитализировали (подробнее)