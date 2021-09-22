В Крыму ежедневно фиксируют больше 500 тысяч поездок, оплаченных картами

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Крымчане начали чаще расплачиваться за поездки в общественном транспорте банковскими картами. Так, по данным ОНКБ банка, в сентябре в автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) зафиксировано больше 500 тысяч поездок.

Максимальное количество поездок, которое было зафиксировано - 517 314 в день, из них 252 тысячи были оплачены с помощи банковских карт. Еще 198 тысяч были совершены бесплатно. Льготные категории граждан просто прикладывают карты к валидаторам, деньги с них не списываются.

Как отмечают в РНКБ, количество поездок, оплаченных по безналу, увеличилось в два раза по сравнению с январем текущего года. Так, в начале года их было зафиксировано 3,2 миллиона, а в августе - 6,4 миллиона. Выросло и количество льготных бесплатных поездок: с 2,5 млн в январе до 4,7 млн в августе.

Дети тоже стали чаще оплачивать поездки в транспорте по картам, оформленным в РНКБ. Если в январе таких поездок насчитывалось больше 68 тысяч за месяц, то за две недели сентября их было совершено 193 тысячи. Крымчане стали больше оформлять детских карт, ведь это удобнее, чем давать наличные деньги на карманные расходы. Купюры ребенок может потерять, а карту в случае утери можно переоформить. Летом, по данным РНКБ, в ежедневно оформляли около 180 детских карт в день, а в сентябре - около 300 таких карт.

- Ежемесячно мы фиксируем рост числа поездок в общественном транспорте, оплаченных безналичным способом. Эта цифра постоянно растет. Кроме того, ведется работа, чтобы к автоматизированной системе оплаты проезда присоединилось как можно больше транспортных компаний. При этом хочу отметить, что растет количество оплат детскими картами, что говорит о том, что данная услуга становится все более популярной у крымчан и родители видят преимущества оплаты проезда школьников в транспорте безналично, - отметил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

Сейчас в Крыму специальными устройствами для оплаты проезда оборудовано около 2 тысяч единиц транспорта, который курсирует на городских и пригородных маршрутах.

Напомним, что оплачивать поездки с помощью карт выгоднее, чем наличными. Если приложить карту к валидатору, спишется 17 рублей, а если заплатить наличными водителю, нужно будет отдать 22 рубля. Кроме того, расчет банковскими картами безопаснее - нет риска получить фальшивую купюру в сдаче.

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