Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 сентября: плюс 282 случая

Всего с начала пандемии было выявлено 76518 положительных на Covid-19 Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении находятся 4578 человек, а стационарное проходят - 2833.

Всего с начала пандемии было выявлено 76518 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 65975.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки на полуострове зарегистрировано 282 случая новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 227 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4450 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 372 человека, выздоровевших за весь период - 65 975 человек, - добавил Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на утро 22 сентября зарегистрировали зарегистрированы 116 новых случаев заболевания COVID-19, 64 человека уже выписаны после выздоровления.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя, умерли три человека в возрасте от 73 до 80 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 29 490 человек. В настоящий момент выздоровели 27 164 человека, 1 105 умерли, - добавили в пресс-службе.

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