Официальные сайты Ялты: суды, администрация, банки, больницы, школы

Ялта по праву считается жемчужиной Крыма. Фото: Архив КП.

Ялта – туристическая столица Крыма. Помимо санаториев, гостиниц, пансионатов, развитого виноделия и уникального Никитского ботанического сада, здесь работают почти три десятка школ и учебно-воспитательных комплексов, действуют больницы, поликлиники и амбулатории, суд, банки и официальные органы власти. Почти каждое из учреждений имеет свой сайт, на котором можно получить исчерпывающую информацию и решить определенные вопросы. «Комсомолка» составила список официальных сайтов Ялты, который поможет не заблудиться в бескрайних просторах интернета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЛТЫ

На официальном сайте администрации Ялты можно уточнить актуальную информацию из жизни города, найти телефоны горячих линий главы Совета министров Крыма, по вопросам коронавируса, ликвидации последствий ЧС, а также принять участие в опросах об эффективности деятельности органов власти, уровне коррупции, качестве муниципальных и государственных услуг, а также ознакомиться с открытым бюджетом республики.

ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

На сайте Ялтинского горсовета можно узнать график приема депутатов, отправить онлайн- обращение, ознакомиться с уставом и генеральным планом города.

ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

На официальном сайте Ялтинского городского суда можно ознакомиться с графиком приема граждан, новыми реквизитами для уплаты госпошлины, а также узнать дату рассмотрения дел, назначенных к слушанию.

ШКОЛЫ ЯЛТЫ

Всю информацию о дошкольных и общеобразовательных учреждениях Ялты можно получить на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики администрации Ялты. Там же указан телефон федеральной горячей линии Министерства просвещения РФ для учителей и родителей. Список школ, их адреса и контакты можно найти во вкладке «наши учреждения». Всего на территории Большой Ялты работает 25 школ. У каждой из них есть официальный сайт.

БОЛЬНИЦЫ ЯЛТЫ

Крупнейшим лечебным центром южного берега Крыма является ялтинская городская больница. Она расположена по адресу: Ул. Красноармейская,56.

На территории Большой Ялты действуют несколько поликлиник и амбулаторий, а также работает филиал ФГБУ ФНКЦ «Федеральное медико-биологическое агентство» (ФМБА) . В ведении центра находится и детская медицина. В 2023 году в Ялте будет построен Многофункциональный Медицинский комплекс ФМБА на пересечении улиц Мицко и Халтурина, где будут располагаться амбулатория, отделения детской хирургии и ортопедии, а также стационар на 60 койко-мест.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бесплатный Симферополь: куда отдать старые вещи

«Комсомолка» узнавала, куда отдать старые вещи в Симферополе (подробнее)

Пострадавшим от потопа крымчанам выделят еще 500 миллионов рублей из федерального бюджета

Эти средства пойдут на покупку, капремонт жилья, а также на расчистку русел рек (подробнее)