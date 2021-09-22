Шесть человек хотят стать главой администрации Керчи

Керченский горсовет объявил конкурс на замещение должности главы администрации. Фото: Горсовет Керчи/официальный сайт

О желании побороться за должность главы администрации Керчи заявили шесть человек. Об этом «Комсомолке» сообщила председатель керченского горсовета Ольга Солодилова.

По ее словам, документы на конкурс по замещению вакантной должности уже подали депутат горсовета («Единая Россия») Георгий Тригубенко, замначальника автоколонны ГУП РК «Крымтроллейбус» Николай Дубинин, член партии «Родина», генеральный директор МУП МОГОК «Парк культуры и отдыха» Ольга Богдан (в 2019-м участвовала в выборах керченского горсовета в порядке самовыдвижения, но депутатом не является), а также предприниматель из Ялты Артем Рыбчинский, помощник бывшего депутата от партии «Родина» Константина Ерманова, со скандалом лишившегося мандата, Игорь Аксентов, и временно исполняющий обязанности главы города Святослав Брусаков.

- Последним днем приема документов на конкурс была суббота. В субботу подали документы Аксентов, Богдан и Рыбчинский. Документы всех претендентов сейчас находятся на проверке,- рассказала Ольга Солодилова.

После проверки необходимых документов и официальной регистрации, претенденты будут допущены к конкурсу, который пройдет в два этапа. Сначала кандидаты должны будут пройти собеседование: представить свою программу развития города и ответить на вопросы о госслужбе и обязанностях главы администрации. После чего кандидатуры двух претендентов на должность, набравшие наибольшее число баллов по итогам собеседования, будут поданы на рассмотрение сессии городского совета. Фактически имя нового главы администрации Керчи станет известно 30 сентября.

Решение о проведении конкурса керченские депутаты приняли на сессии 21 сентября. Они же утвердили состав конкурсной комиссии, которую возглавил глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Сейчас обязанности главы города исполняет первый зам главы администрации Святослав Брусаков. Он приступил к работе после ухода с поста Сергея Бороздина, написавшего заявление об отставке после критики из-за неудовлетворительных темпов восстановления Керчи после июньского потопа. Впоследствии Бороздин был назначен на должность замминистра транспорта Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперт дал оценку словам Эрдогана о непризнании Крыма частью России

Президент Турции поднял тему принадлежности полуострова на международном заседании (подробнее)

На заправке в Евпатории 60 человек устроили разборки со стрельбой

Дебоширов утихомирили сотрудники полиции (подробнее)