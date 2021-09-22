Крымчане собрали больше 200 тысяч рублей на транспортировку травмированного украинца домой

Сергей провел в больнице несколько недель. Фото: Лариса Болховитова

Украинца Сергея Марчука, который попал в серьезной травмой в Ливадийскую больницу, наконец, отправили в Краматорск на родину. Неравнодушные крымчане собрали 236 тысяч рублей.

Украинец попал в больницу в конце августа. Мужчина долгое время находился в коме, а потом пришел в сознание и не мог разговаривать. Санитарки, которые ухаживали за Сергеем, поняли, что мужчина - не местный, так как его никто не навещал. Тогда они сфотографировали пациента и выставили пост в соцсетях с просьбой откликнуться тех, кто знает его. По счастливой случайности, пост увидела коллега Сергея Марина, с которой он раньше работал на стройке. Девушка и связалась с его матерью Людмилой, и она отправилась на помощь к сыну в Ялту. Из-за ковидных ограничений родственницу не хотели пропускать через границу, и ей пришлось сутки ночевать в Чонгаре, пока не прислали справку из больницы о состоянии сына.

Ситуация осложнялась тем, что все лечение Сергея было платным - российских документов нет, как и полиса ОМС. Одна операция уже прошла, но требовалась вторая, а после нее реабилитация. Врачи рекомендовали доставить украинца на родину. Для этого тоже нужны были средства, которые были просто неподъемными для семьи Марчук.

- Люди смогли собрать 235 тысяч на помощь Сергею. Этих средств хватило на то, чтобы отправить Сергея и его маму на родину, в Краматорск. Остальные деньги пойдут на реабилитацию молодого человека, который подарил украинцу инвалидную коляску. Он тоже нуждается в лечении, так как прикован к коляске, - рассказала КП-Крым коллега Сергея Марина.

Из Ливадийской больницы Сергея в лежачем положении довезли до границы Крыма с Украиной, а оттуда пересадили на другую машину, которая ехала в Краматорск.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работал на стройке и попал в больницу: Жители Крыма собирают деньги для спасения украинца

Сергей Марчук потерял сознание и долго пробыл в коме (подробнее)

Украинский парень, спасенный крымскими пограничниками в Черном море, угодил дома в психиатрическую больницу

Стресс из-за вынужденного трехдневного плавания на батуте в открытом море оказался слишком силен (подробнее)