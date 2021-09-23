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Здоровье23 сентября 2021 11:18

Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 сентября: еще 293 зараженных

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 23 сентября
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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В республике с начала пандемии было выявлено 76 811 человек с коронавирусом

В республике с начала пандемии было выявлено 76 811 человек с коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 4638 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2804 человека.

В республике с начала пандемии было выявлено 76 811 человек с коронавирусом, выписано с выздоровлением 66 209 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма

Данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 22 сентября зафиксировали еще 293 человека с коронавирусом, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 197 человек из общего числа заболевших самостоятельно обратились за медпомощью. 96 зараженных ранее контактировали с заболевшими.

Лаборатории республики за сутки обследовали на коронавирус 4 729 человек. Выздоровели за сутки 234 человека, а за весь период с начала пандемии - 66 209 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 22 сентября в Севастополе было зафиксировано 116 новых заболевших коронавирусом, 64 человека выписали. По данным пресс-службы правительства города, скончались три человека в возрасте от 73 до 80 лет.

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