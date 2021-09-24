Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 сентября: еще 308 заболевших

Число заболевших коронавирусом в Крыму снова растет. Фото: Архив КП

Амбулаторное лечение от коронавируса в Крыму проходят 4719 человек. В стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2791 человек. 15 человек скончались. Эти данные публикует Министерство здравоохранения республики.

По информации ведомства, всего с начала пандемии в Крыму было выявлено 77 119 человек с коронавирусом, выписано с выздоровлением 66 416 человек.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 308 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его информации, 207 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 101- ранее контактировал с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 7199 человек.

С выздоровлением выписаны 207 человек. За весь период пандемии выздоровели – 66 416 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 23 сентября в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19. 127 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 65 и 92 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 29 612 человек, выздоровели 27 291 человек, 1 107 умерли.

Под наблюдением находится 923 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

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