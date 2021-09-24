Афиша мероприятий акции «Белый цветок» в Крыму 2021

Акция в первую очередь направлена на продвижение принципов и основ благотворительности Фото: Архив "КП"

В субботу, 25 сентября, в Екатерининском саду Симферополя пройдет акция День благотворительности и милосердия «Белый цветок». Несмотря на запреты и коронавирусные ограничения, мероприятие все же состоится. «Комсомолка» публикует афишу мероприятий акции «Белый цветок» в Крыму 2021.

Акция начнется в 12.00. В это время будут освящены ярмарочные ряды, до 18.00 в саду будут проходить мастер-классы и ярмарки.

В 12.30 пройдет торжественное открытие праздника. Однако в этом году общее количество участников мероприятия будет не более 50 человек.

Для гостей праздника на сцене весь день будут выступать артисты. С 12.30 до 18.00 – концертная программа эстрадно-духового оркестра. В 18:00 – подведение итогов акции «Белый цветок». Все собранные средства будут в равных долях направлены на приобретение авиабилетов детям и их сопровождающим, нуждающимся в транспортировке к месту оказания медицинской помощи, а также на создание «Крымского детского хосписа».

Организаторы подчеркивают, что благотворительная акция в первую очередь направлена на продвижение принципов и основ благотворительности, философии солидарности и сострадания к ближнему, воспитания подрастающего поколения в духе добра, взаимопомощи и милосердия.

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