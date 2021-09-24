В День туризма в семи городах Крыма пройдут бесплатные экскурсии

Один из популярных туристических объектов Керчи - Митридатская лестница. Фото: Архив КП.

Около 30 бесплатных экскурсий одновременно пройдут в семи городах Крыма 27 сентября. Акция приурочена к Международному дню туризма, сообщили в пресс-службе Минкурортов РК. Экскурсии по центральным историческим частям города пройдут в Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории и Бахчисарае.

Цель акции - показать туристам и местным жителям привычные улицы с новой стороны и рассказать о людях, которые жили и живут в городе, создают его неповторимую атмосферу, сообщили в Минкурортов. Группы формируются по предварительной записи.

Как рассказала «Комсомолке» председатель Ассоциации экскурсионной отрасли Алушты Анна Зиновьева, уже сейчас наибольший интересу у туристов вызывают два туристических маршрута: «Музеи усадьбы Профессорского уголка» и «Вино и музыка Алушты».

- Люди звонят и записываются на «Вино и музыка Алушты». Многие думают, что это связано с винзаводом. Но нет. Я им объясняю, что мы будем говорить о Шестаковиче, о Какаулине, но мы не будем пить вино. «Ну, мы тогда с девчонками посоветуемся», мне отвечают. А вот с Украины люди приедут конкретно под музейную тему. У нас ее будет проводить музейный сотрудник. И мы даже дадим возможность бесплатно посетить эти музеи,- рассказала Анна Зиновьева.

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДАМ КРЫМА:

АЛУШТА, начало – 10:00; предварительная запись по телефону +7978 7614751.

- «Вино и музыка Алушты».-

Начало экскурсии: ул. Ленина Алуштинский винзавод;

- «Алушта - сквозь 15 столетий».

Начало экскурсии: ротонда на центральной Набережной Алушты;

- «Музеи усадьбы Профессорского уголка».

Начало экскурсии: западная Набережная напротив входа в Аквапарк.

БАХЧИСАРАЙ, начало – 10:00; 11:00.

- «По старым улочкам Бахчисарая». Начало экскурсии: мостик перед «Ханским дворцом» в 11:00, запись по тел. +7978 826 73 40;

- «Обзорная экскурсия по Бахчисарайскому Свято-успенскому монастырю». Начало экскурсии: вторая монастырская стоянка в 10-00, запись по тел. +7978 833 78 77;

- «Обзорная экскурсия по музею истории и культуры крымских татар ансамбль «Ханский дворец». Начало экскурсии: главные ворота «Ханского дворца» в 10-00, +7 978 873 81 37.

ЕВПАТОРИЯ, начало - 11:00; 14:00; 16:00.

- «Экскурсия в Текие дервишей Национальный историко-архитектурный ансамбль «Текие-дервишей». Начало экскурсии: ул. Караева 18 в 11:00, запись: +7 978 251 19 97;

- «Экскурсия в Турецкие бани 16 века». Начало экскурсии: ул. Красноармейская 20 в 14:00 +7 978 200 50 11;

- «Обзорная экскурсия по туристическому маршруту «Малый Иерусалим». Начало экскурсии: ул. Тучина ½ в 16:00. Запись по тел. +7 978 200 50 11.

КЕРЧЬ, предварительная запись по телефону +7 978 616 60 30.

- «Тайна царя Митридата». Начало экскурсии у Пантеона Славы (колонна с грифоном) в 9:00.

- «Прогулка по историческому центру города». Начало экскурсии на Царской пристани, пирс на набережной возле ресторана «Галеон» в 15:30;

- «Променад по Воронцовской». Начало экскурсии: стела с грифоном (здание главпочтампа) в 17:30;

- «250 лет присоединения Керчи к Российской империи». Начало экскурсии на морском вокзале в 17:30;

- «Экскурсия в музее морей и океанов». Начало экскурсии: ул. Свердлова 2 в 13:00;

- «Экскурсия по центру города». Начало экскурсии: от церкви Иоанна Предтечи в 18-00;

- «От очага Гестии к вечному огню». Начало экскурсии на Пританее в 15:00;

- «26 веков за один час». Начало экскурсии от Пантеона Славы в 14:00.

СУДАК, начало – 9:00;

- «Обзорная пешеходная городская экскурсия «Золото Сугдеи». Начало экскурсии: ул. Ленина 79А в 9:00 и в 14:00. Запись по тел: +7 978 761 08 01;

- «Обзорная пешеходная городская экскурсия «Сурож-Сугдея-Судак». Начало экскурсии: ул. Ленина 65 в 9:00. Запись по тел: +7 978 743 58 75.

ФЕОДОСИЯ, начало – 10:00; 12:00; 16:00; предварительная запись по телефону +7978 882 33 18.

- «Обзорная пешеходная городская экскурсия». Начало экскурсии - памятник Айвазовскому.

ЯЛТА, начало – 12:00; 14:00; 15:00.

- «Ялта – право на прошлое». Начало экскурсии: набережная им. Ленина, памятник В.И. Ленину в 14:00, запись по тел: +7 978 770 93 57;

- «Места царского отдыха – Ореанда, Ливадия». Начало экскурсии: остановка «Ореанда» / Севастопольское шоссе в 14:00, +7 988 505 43 05;

- «Ялта Музыкальная». Начало экскурсии: остановка Садовая (в сторону рынка) в 12:00, +7 978 902 64 98.

- «Чехов в Ялте». Начало экскурсии от памятника В.И. Ленину в 14:00, запись по тел: +7 978 815 20 97;

- «Симеиз – Исторический вояж». Начало экскурсии: вилла «Ксения» в 12:00, +7 978 757 18 29;

- «Путешествие в дореволюционную Алупку». Начало экскурсии: площадь Ленина в 12:00, +7 978 757 18 29,

- «Гурзуф древний и современный – переплетение эпох». Начало экскурсии: гостиница «Чайка» в 15:00, +7 978 705 39 65.

Экскурсии будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: участники должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Группы формируются не более 15 человек по предварительной записи.

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