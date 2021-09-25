Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 сентября: плюс 322 заболевших

Заболеваемость коронавирусом в Крыму снова пошла вверх. Фото: Архив КП.

Амбулаторное лечение от коронавируса в Крыму проходят 4549 человек. В стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 2806 человек. За сутки скончались еще 14 человек. Эти данные публикует Министерство здравоохранения республики.

По информации ведомства, всего с начала пандемии в Крыму было выявлено 77 441 человек с коронавирусом, выписано с выздоровлением 66 886 человек.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 322 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его информации, 258 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 64 ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5298 человек. С выздоровлением выписаны 470 человек.

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На 24 сентября в Севастополе зарегистрированы 129 новых случаев заболевания COVID-19. 104 человек выписан после выздоровления. Умерли три человека в возрасте 67 и 75 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 29 741 человек. Выздоровели 27 395 человек, 1 110 умерли.

Под наблюдением находится 1022 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

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