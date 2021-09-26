Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 сентября: плюс 338 заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 77779 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение с диагнозом covid проходят 4692 человек, стационарное с covid и пневмонией - 2870.

Всего с начала пандемии было выявлено 77779 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 66974.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 338 случаев новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6497 человек, - отметил он.

Так, количество выздоровевших за сутки составляет 88 человек, выздоровевших за весь период - 66 974 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 24 сентября в Севастополе зарегистрированы 129 новых случаев заболевания COVID-19. 104 человек выписан после выздоровления. Умерли три человека в возрасте 67 и 75 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 29 741 человек. Выздоровели 27 395 человек, 1 110 умерли.

Под наблюдением находится 1022 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

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