Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 сентября: плюс 352 заболевших

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 78131 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении с диагнозом covid находятся 4859 человек, на стационарном с covid и пневмонией - 2903.

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 78131 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписали - 67003.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава Крыма

За последние сутки в республике зарегистрировали 352 случая новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 265 выявлены при обращении за медицинской помощью, 87 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3256 человек, - добавил он.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на сутки зарегистрировали 145 случаев коронавируса. По данным Правительства Севастополя, 75 человек выписаны после выздоровления, умерли два человека в возрасте 79 лет и 81 года.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 30 022 человека. В настоящий момент выздоровел 27 520 человек, 1 114 умерли, - отметили в пресс-службе.

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