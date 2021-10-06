За цифровизацией - будущее: в Крыму проводят конференцию по финансовой грамотности

Эксперты уверены, что в регионе нужно развивать «цифру» Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе 6 октября началось информационно-просветительское мероприятие по обеспечению жителей Крыма финансовыми услугами. Речь шла об их доступности, качестве и повышении финансовой грамотности.

- Для Министерства финансов РФ очень важно обеспечение финансовыми сервисами граждан, которые живут в Крыму и Севастополе. Уверены, что уровень финансовых услуг должен быть таким, каким он является в других субъектах РФ, - заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев и добавил, что в регионе нужно развивать «цифру», чтобы местные жители могли получать доступ к финансовым услугам, не выезжая за пределы полуострова.

- Также важен и вопрос финансовой грамотности. К сожалению, телефонное и интернет-мошенничество широко распространилось. Многие люди страдают, и я это вижу по тем обращениям, которые к нам поступают. В Москве, например, расклеены информационные объявления о том, как обезопасить себя от атак мошенников, - отметил замминистра.

В свою очередь, заместитель министра финансов Крыма Ольга Чернобай сообщила, что за последние несколько лет на полуострове отслеживается положительная тенденция по повышению доступности финансовых услуг:

- Только за 8 месяцев этого года в Крыму совершили 158 миллионов операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт. Также по сравнению аналогичным периодом прошлого года сумма операций по банковским картам возросла в 1,3 раза и составляет 218,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 сентября этого года в регионе эмитировано почти 2,4 миллиона банковских карт, функционирует около двух тысяч банкоматов.

Доступность финансовых операций подтвердили и в крупнейшем крымском банке РНКБ. На сегодня в Крыму и Севастополе, по данным начальника управления развития взаимоотношений с партнерами Елены Невской, открыто более 200 операционных офисов и 10 цифровых, где можно получать все услуги дистанционно. На сегодняшний день можно полностью в электронном виде оформить ипотеку. Также в банке есть автомобили, оборудованные как современные офисы. Они приезжают в отдаленные районы полуострова, где нет постоянного доступа к банковским сервисам.

- В этом году мы интенсивно поработали, установили более 9 тысяч pos-терминалов за 9 месяцев работы. Сейчас в Крыму и Севастополе установлено более 40 тысяч таких устройств.

Около 60% пенсионеров Крыма и Севастополя получают пенсии на карты. Это 453 тысяч человек. Мы обслуживаем 70 тысяч юридических лиц. Отмечу, что на текущий момент 1,7 миллиона граждан активно пользуются мобильным приложением, - сообщила представитель РНКБ.

Также Елена Невская подчеркнула, что основная роль системообразующего банка состоит в развитии экономики Республики Крым и Севастополя.

- Летом 2018 года мы подписали соглашение с главой республики о создании проекта «Цифровая среда гражданина». Первый реализованный шаг - введение автоматизированной оплаты проезда. Главное удобство этой системы в том, что гражданам не пришлось получать дополнительные карты для оплаты проезда. Ключом доступа в систему стала уже существующая карта гражданина. Сейчас перевозчикам компенсируют фиксированные суммы по тем льготникам, которые действительно проехали в транспорте и приложили карту к валидатору, - поясняет специалист.

По словам Елены Невской, у банка большие планы работы в сфере цифровизации: - Мы хотим охватить и сферы ЖКХ, и образования, и здравоохранения. Сейчас проводим эксперимент в Крымском федеральном университете и в школе Симферопольского района по оснащению учреждений пропускными системами, что обеспечит безопасность. Это поможет учитывать льготные категории учеников, а родители получат возможность узнать, пришел ли их ребенок в школу. Им на телефон будет поступать смс-сообщение. Мы хотим построить действительно удобную систему.

Все же население Крыма еще не полностью перешло на безналичную оплату услуг. По данным представителя Центробанка Виктории Зименко, в регионе за год увеличилось количество pos-терминалов и банкоматов на 49%, а прирост обеспеченностью инфраструктурой в регионе составляет 44%. При этом количество безналичных операций составляет 87,5% при 95% в целом по России.

- Скорее всего, это связано с тем, что население все-таки еще отдает предпочтение наличной форме платежей. Чтобы все-таки ускорить процесс перехода населения к безналичным платежам, проводятся уроки финансовой грамотности, - пояснила Виктория Зименко.

По ее словам, усовершенствование банковской системы в Крыму и Севастополе продолжается. Дорожная карта, составленная на 2021-2022 годы, включает развитие дистанционного банковского обслуживания, безналичных расчетов, организацию точек доступа к различным финансовым услугам в населенных пунктах.