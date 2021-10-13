Роспотребнадзор ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом в Крыму

Прогнозы на осень и зиму не утешительны. Фото: Архив КП

Эпидемиологическая ситуация в Крыму в осенне-зимний период ожидается сложнее, чем в предыдущие годы, сообщили КП-Крым в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

- С учетом пандемического распространения COVID-19, особенностью этого сезона будет совмещение циркуляции новой коронавирусной инфекции и циркуляции сначала сезонных респираторных вирусов, а затем и присоединение к ним вируса гриппа, - сообщила глава ведомства Наталья Пеньковская.

В Роспотребнадзоре отметили, что в зависимости от эпидситуации и для того, чтобы не допустить ее осложнения, ведомством направляется «ряд предложений о введении дополнительных ограничений и противоэпидемических мероприятий для включения в распорядительные документы органов исполнительной власти республики Крым».

Причиной стремительного роста заболевших коронавирусом в Крыму в Роспотребнадзоре называют отказ населения носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а также низкий уровень вакцинации, который отрицательно сказывается на формировании коллективного иммунитета.

Третьи сутки подряд в Крыму выявляют более чем по 500 случаев заболевания коронавирусом. Только за минувшие сутки Минздрав дополнительно развернул в больницах 100 коек для ковидных больных. Ужесточить ограничительные меры в Крыму предложили московские врачи.

В минувшую пятницу глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые антиковидные ограничения и запретил ночные перевозки. Сотрудников госучреждений и студентов переводят на дистанционку.

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