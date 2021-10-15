В Крыму больше 10 тысяч самозанятых зарегистрировались в банковском мобильном приложении

Фото: Shutterstock

С помощью сервиса самозанятых, который доступен в мобильном приложении «РНКБ 24/7», зарегистрировали новый статус больше 11 тысяч крымчан. Такие данные сообщили в крупнейшем крымском банке РНКБ.

Напомним, что новый сервис для самозанятых был открыт в декабре прошлого года. В мобильном приложении банка можно не только зарегистрироваться в качестве самозанятого, но и вести бизнес онлайн.

По данным РНКБ, 80% пользователей зарегистрировались как самозанятые в ФНС с использованием приложения банка и около 20% клиентов подключились к сервису уже после того, как стали самозанятыми.

В РНКБ также напомнили, что самозанятые могут формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, а также получать счет на оплату налога на профессиональную деятельность (НПД). Оплачивать НПД клиент может со счета или с банковской карты.

САМЫЕ ДОХОДНЫЕ ПРОФЕССИИ СРЕДИ САМОЗАНЯТЫХ

Клиенты РНКБ, зарегистрированные как самозанятые, формируют в среднем четыре чека в месяц о полученном доходе. Так, среднемесячный доход за последние три месяца составил 43 800 рублей.

Самыми доходными направлениями среди самозанятых по итогам третьего квартала стали организация и проведение экскурсий (в среднем 103 тысячи рублей в месяц), строительство и ремонт (в среднем 90 тысяч рублей в месяц), аренда, найм недвижимости и прокат автомобилей (68,5 тысячи рублей в месяц), маркетинг (63 тысячи рублей в месяц), а также флористика и озеленение (58,6 тысячи рублей в месяц).

Самые доходные профессии были определены на основании чеков о доходах клиентов, зарегистрированных в сервисе.

Кроме того, в РНКБ определили пять видов деятельности самозанятых, где больше всего активных клиентов. Это красота и здоровье, куда входят стрижки, маникюр/педикюр, брови и ресницы, косметологи, массаж, макияж, татуаж; строительство и ремонт, в том числе отделочные работы, кровля, поклейка обоев, установка окон, строительство заборов, укладка плитки, установка внутридомовых сетей, сантехники. Также много клиентов в сфере проката авто, самокатов и детского оборудования и в аренде/сдаче в найм недвижимости. Кроме того, в рейтинг попали профессиональные услуги, консультации (юруслуги, риелторы, психологи, бухгалтерский учет и аудит) и маркетинг (продвижение в соцсетях, копирайтинг, лидогенерация), а также грузовые и пассажирские перевозки, услуги такси.

КСТАТИ

Официально зарегистрированные самозанятые могут пользоваться теми же кредитными программами РНКБ, что и держатели зарплатных карт. Для того, чтобы взять кредит, нужно подать заявку в мобильном приложении банка, затем дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита.

Банк рассчитывает доходы самозанятых автоматически в процедурах определения лимита по кредитным продуктам для физлиц.

Чтобы получить одобренный кредит, самозанятому нужно предъявить паспорт и справку о состоянии доходов по НПД. Справка бесплатно формируется в мобильном приложении банка в течение нескольких минут.

СПРАВКА «КП»

Статус самозанятых могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они получают доход от своей деятельности. К этой категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 млн. рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.