Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 октября: Установлен новый антирекорд по заболевшим

В Крыму последнюю неделю активно продолжает расти суточный прирост заболевших Фото: Виталий ПАРУБОВ

На территории Крымского полуострова не перестает расти суточный прирост заболевших Covid-19. В связи с этим местные власти приняли решение ввести новые ограничения, которые вступили в силу на прошлой неделе. Кроме того, с 19 октября в Крыму некоторые категории граждан должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.

На сегодняшний день на амбулаторном лечении в республике с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 6 458 человек. В стационарах – 4 322 пациента. Такие данные приводит Минздрав РК.

- Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 410 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 126 пациентов на неинвазивном аппарате ИВЛ, 273 пациента на кислородной поддержке, – говорится в сообщении.

Кроме того, 1696 пациентов получают оксигенотерапию. По состоянию на текущею дату общий коечный фонд для больных ковидом в 31 учреждении республики составляет 4 630 коек. Продолжается иммунизация населения против COVID-19. Первым компонентом вакцинировано 555 523 человека, вторым – 513 054.

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Данные Минздрава РК

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявлены 604 заболевших Covid-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 88 847 зараженных.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1547 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 543 человека, выздоровевших за весь период – 74 592. Кроме того, с начала пандемии в регионе умерли 2 806 пациентов, 17 – за истекшие сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 19 октября в Севастополе зарегистрирован 301 новый случай заболевания COVID-19. 233 человека выписаны после выздоровления. Умерли семь человек в возрасте от 77 до 84 лет. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии в городе-герое заболели новой коронавирусной инфекцией 35 107 человек. В настоящий момент выздоровели 30 485 человек, 1205, к сожалению, скончались.

- Под наблюдением находятся 1 294 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден, – говорится в сообщении.

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