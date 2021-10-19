Поднять иммунитет на фоне бушующей пандемии: Советы медиков на осень

Медики советуют больше гулять на свежем воздухе и много пить. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Главным союзником человека в борьбе с вирусами и болезнями является, безусловно, иммунитет. Особенно важно следить за здоровьем в период подъема сезонных заболеваний. Осень – самое время пересмотреть свой образ жизни и рацион. Тем более, что медики пока не прогнозируют улучшения эпидемиологической ситуации в Крыму. Как укрепить иммунитет рассказала врач-методист ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Вера Павлова.

Наладьте режим дня. Дайте себе возможность отдыхать столько, сколько хочется. Ложитесь спать раньше, а световой день используйте полноценно. Организм нужно щадить, потому что не высыпание снижает защитные силы, а значит, сильно бьет по иммунитету.

Ясные и теплые дни проводите на свежем воздухе. Под влиянием солнечных лучей в организме вырабатывается витамин D. Для этого достаточно, чтобы во время прогулки было открыто лицо и руки. Возьмите за правило чаще ходить пешком. В выходной лучше всего выехать на природу или отправиться в парк, а не по магазинам.

Избегайте мест массового скопления людей. Если вы завзятый театрал и не можете пропустить новую постановку в любимом театре, надевайте маску и старайтесь держать социальную дистанцию. Но лучше лишний раз не рисковать. Избегайте толпы и закрытых помещений. Посещайте торговые центры только по мере необходимости.

Соблюдайте водный режим. По-прежнему нужно много пить. Возможно, не так много, как летом, но пить много. При этом напитки должны быть теплыми, а не горячими, чтобы не страдала слизистая. И естественно, не алкогольными. Когда мы пьем, то смываем со слизистой то, что вдохнули ртом. В желудке инфекция (если она не специфическая кишечная) частично обеззараживается ферментами и соляной кислотой. Поэтому так важно употреблять много жидкости.

Питание должно быть сбалансированным. Осенью можно добавить в рацион животных жиров, потому что в холодное время года организм тратит много энергии на согревание. Можно увеличить количество потребляемой белковой пищи. Не нужно забывать про рыбу, в которой содержится витамин D и жирорастворимые витамины. Особенно полезна морская рыба. Но не консервированная или соленая, а тушеная или запеченная. Хотя бы раз в неделю нужно устраивать себе рыбные дни.

Употребляйте сезонные овощи и фрукты. Очень полезны зимние сорта яблок и груш. Поскольку они еще совсем недавно сняты с дерева, то содержат большое количество витаминов. Желательно, чтобы это были местные овощи и фрукты, которые не отправлялись в долгий путь и не обрабатывались для хранения.

Молочные и кисломолочные продукты. Содержащиеся в кефире или йогурте молочнокислые бактерии помогают укрепить иммунитет. Чем свежее «кисломолочка», тем больше в ней нужных бактерий, способствующих нормальному функционированию кишечника.

Одевайтесь по погоде и следите за прогнозом. Каждое утро смотрите на градусник. Одежда должна соответствовать погоде за окном. Выходя из дома в дождь, возьмите с собой запасные носки, особенно для детей. Лучший способ не стать жертвой погодных капризов: одеться слоями. Многослойность позволит согреться утром, когда холодно, и раздеться днем, когда жарко.

Ведите подвижный образ жизни. Регулярные физические нагрузки улучшают кровоснабжение и насыщают организм кислородом.

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