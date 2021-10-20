Крымчане получили 600 миллионов рублей кредитов на индивидуальное жилищное строительство

Клиенты крымского банка также могут воспользоваться льготными госпрограммами для строительства дома Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму растет спрос на ипотечное кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Так, по данным крупнейшего крымского банка РНКБ, с момента запуска проекта (май 2021 года) было одобрено 140 заявок на кредитование ИЖС. Только в сентябре текущего года уже одобрили 48 заявок на сумму 250 миллионов рублей.

Напомним, специальная программа для кредитования ИЖС «Строительство жилого дома» была разработана и утверждена банком РНКБ. Заемщику доступно оформление ипотечного кредита на покупку земельного участка со строительством жилого дома. Также можно оформить ипотечный кредит на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, который находится в собственности клиента банка.

Средства перечисляются на счет застройщика постепенно по мере выполнения строительства жилого дома. Расчет осуществляется с помощью открытия аккредитива.

Минимальная сумма кредита на строительство дома - 600 тысяч рублей, максимальный срок кредитования - 25 лет.

С подробными условиями программы, а также со списком аккредитованных застройщиков клиенты могут ознакомиться на сайте банка в разделе «Ипотека» – «Строительство жилого дома».

- РНКБ стал первым банком в Крыму, который начал финансирование комплексной или индивидуальной застройки, - говорит председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. – Новый для региона вид кредитования приобретает все большую популярность у жителей и гостей Крыма, которые хотели бы жить в собственном доме и воспользоваться кредитными средствами для его строительства. Мы готовы им в этом помогать и рассчитываем, что в среднесрочной перспективе ипотечное кредитование ИЖС будет составлять не менее 10% от общего объема выдач ипотечных кредитов в РНКБ.

КСТАТИ

При строительстве жилого дома клиенты банка также могут получить ипотечный кредит на льготных условиях, воспользовавшись госпрограммами «Сельская ипотека» (3% годовых) и «Семейная ипотека» (6% годовых). Но заемщик должен соответствовать требованиям указанных программ.