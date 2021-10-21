Юные крымчане стали чаще использовать детские карты вместо наличных карманных денег

Фото: rncb.ru

Детские банковские карты крупнейший крымский банк РНКБ начал выдавать в ноябре 2019 года. Клиенты уже оценили удобство использования пластика.

По данным банка, с момента запуска массовой эмиссии было выдано больше 80 тысяч детских карт маленьким жителям Крыма, Севастополя и Краснодарского края. 43 тысячи детских карт было оформлено в течение 2021 года.

Также в банке отметили, что на сегодня юные владельцы карт совершают около 14 тысяч транзакций ежедневно, это в два раза превышает показатели января текущего года. Средний чек покупки по карте - 60 рублей. 97% от общего количества операций - расчеты в платежных терминалах.

И МАЛЬЧИКАМ, И ДЕВОЧКАМ

По данным РНКБ, родители оформляют банковские карты для мальчиков и девочек практически одинаково часто (51% владельцев карт - мальчики, 49% - девочки).

Чтобы ребенок с детства мог учиться финансовой грамотности, в приложении «РНКБ 24/7» разработан детский модуль для контроля средств. Ребенок может установить приложение на свой смартфон и самостоятельно тратить деньги и контролировать расходы. Также юный пользователь карты может научиться копить на мечты с помощью детского вклада «Копилка».

В банке отметили, что на текущий момент открыто больше 3 600 детских вкладов на сумму 3,6 миллиона рублей. Средняя сумма детского вклада - около тысячи рублей.

- Мы рады, что дети получили возможность учиться финансовой грамотности на практике с помощью настоящих банковских продуктов, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Мы планируем, что уже в первом квартале 2022 года количество владельцев детских карт составит 100 тысяч человек.

ВАЖНО

Детская карта открывается как дополнительная к карте родителя. Присутствие детей для процедуры оформления карточки не требуется. Нужен паспорт родителя и его банковская карта, а также свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка. Выпуск и обслуживание карты осуществляется бесплатно, оформить ее можно для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Одно из преимуществ карты - родитель не перечисляет деньги на карту ребенка, а устанавливает доступный для чада лимит на собственной карте. Лимиты можно выставлять ежедневные или ежемесячные, их можно изменить в любое время.

Родители могут контролировать траты ребенка с помощью выписки по карте в мобильном приложении. Также можно подключить смс-информирование.

Если ребенок потеряет карту, родитель сразу же может обнулить расходные лимиты или изменить пин-код. Перевыпустить карту можно бесплатно.