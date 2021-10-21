Лучший участковый Крыма: «Я даже не знал, что меня выставили на конкурс»

Дмитрий Скалозубов информирует местных жителей, как не стать жертвой мошенников. Фото: личный архив

Майор полиции Дмитрий Скалозубов будет представлять Крым на всероссийском конкурсе «Народный участковый», а пока что он вышел во второй этап.

36-летний полицейский признается, что даже и не думал, что станет лучшим участковым в Крыму. Сначала он даже не знал о своем участии.

- Мою кандидатуру на конкурс отправил начальник. Я был удивлен! Конечно, потом мне было очень приятно, что мои коллеги и односельчане так усердно поддерживают меня, ставят лайки, - отмечает в комментарии КП-Крым Дмитрий Скалозубов.

Майор полиции воспитывает десятилетнюю дочь. Фото: личный архив

В правоохранительных органах Дмитрий работает уже 11 лет - с февраля 2010 года. В селе Укромное Симферопольского района, где трудится майор полиции, его знают все. Крепкий и добрый участковый защитит, если вдруг случится беда, и поможет наказать обидчика. И сам Дмитрий рассказывает: таких случаев было немало, но один особенно запомнился.

- Дело было в 2014 году в поселке Гвардейское под Симферополем. Я увидел, как мужчина остановил женщину на велосипеде, пытался выдернуть транспорт прямо у нее из рук. Я незаметно развернулся и задержал его. Обидчика отвез в отделение полиции. Позже оказалось, что он был рецидивистом. Часто привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. В этот раз вор снова сел за решетку, - вспоминает участковый.

В основном Дмитрий раскрывает дела, связанные с кражами, мошенничествами, имущественными преступлениями.

Участковый очень любит спорт. Фото: личный архив

Если на работе участковый - гроза для преступников и мошенников, то с друзьями он гитарист и душа компании.

- Мой отец - музыкант, и я очень люблю играть на гитаре, фортепиано. Очень люблю музыку, это мое хобби с детства. Кроме того, я занимаюсь спортом - хожу в спортзал, играю в волейбол, - отмечает Дмитрий Скалозубов.

Дмитрий работает в правоохранительных органах 11 лет. Фото: личный архив

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа. С 11 по 20 сентября лучших участковых выбрали в районных подразделениях по результатам служебной деятельности. Во втором этапе, который проходил с 7 до 16 октября, в каждом регионе выбрали одного самого достойного представителя. В финале с 1 по 10 ноября пройдет финал конкурса. Голосовать за трех лучших участковых уполномоченных полиции страны можно будет на портале информационного партнера конкурса – медиахолдинга «Комсомольская правда».

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