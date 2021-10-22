Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 октября: Очередной антирекорд и еще 630 заболевших

В Крыму растет заболеваемость коронавирусом. Фото: Архив КП.

В Крыму продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Ежесуточный прирост заболевших вышел за отметку 600 человек в сутки. По информации медиков, причиной роста числа заболевших становится более заразный дельта-штамм Covid-19. Только за минувшие сутки он отправил на больничный 630 человек. Именно столько случаев заболевания попали в статистику Минздрава по состоянию на 22 октября. 16 человек при этом скончались.

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Всего, по информации Министерства здравоохранения РК, с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 90 710 случаев заболевания Covid-19.

За сутки лаборатории республики исследовали на коронавирус 8 570 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 664 человека, выздоровевших за весь период – 76 795.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 22 октября в Севастополе зарегистрированы 306 новых случаев заболевания COVID-19. 271 человек выписан после выздоровления. Умерли десять человек в возрасте от 40 до 83 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 36 014 человек, выздоровели 31 125 человек, 1 231 умер.

Под наблюдением находится 1 371 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

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