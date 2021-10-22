Как купить дом в Крыму за материнский капитал и не потерять деньги

Фото: «Градъ»

В Крыму начал заметно расти спрос на строительство домов в ипотеку за счет маткапитала. Такой способ использования помощи от государства стал доступен только в 2021 году, но крымчане уже успели оценить его главное достоинство – безопасность.

Собственный дом с красивой лужайкой, окруженный кипарисами - мечта едва ли не каждой молодой семьи. Не удивительно, что чаще всего материнский капитал жители полуострова стараются вложить в индивидуальное жилье. Одним из главных этапов такого приобретения является выбор застройщика.

Безопасность при совершении такой сделки гарантирует банк. Он же и проверяет документы застройщика и аккредитует его по всем нормам федерального закона. На полуострове все официальные застройщики уже аккредитованы.

- Банк аккредитовал всех застройщиков, которые работают в рамках федерального закона ФЗ-214 (Об участии в долевом строительстве), - подтвердил заместитель начальника управления залогового кредитования розничных клиентов РНКБ Юрий Лисовой.

Он рассказал, что банк может помочь клиенту в приобретении жилья на первичном рынке с использованием материнского капитала как в качестве первоначального взноса, так и в качестве средства погашения существующего кредита.

За последний год количество аккредитованных застройщиков, работающих на рынке строительства индивидуального жилья, заметно выросло. При этом материнский капитал продолжают использовать как первоначальный взнос для покупки своего дома.

- У нас на сегодня уже заключено две сделки, еще восемь сделок с маткапиталом находится в работе, сдачи должны пройти ближе к Новому году, – рассказывает генеральный директор группы компаний «Градъ» Артем Паркулаб.

Так, жительница Крыма Юлии Мешалкина начала строить дом в апреле – сейчас благодаря ГК «Градъ» он уже почти достроен.

- При покупке дома мы использовали материнский капитал и жилищный сертификат. Нам это было большим подспорьем в семейном бюджете, – отмечает девушка.

Проектное финансирование в строительстве уже оценили не только покупатели, но и сами застройщики. Такой продукт стал очень удобным и безопасным для клиентов компании, так как застройщик первоначально получает 60%, а остальная часть остается на аккредитиве до выполнения всех договорных обязательств по строительству дома.

Таким образом, выбрав аккредитованного банком застройщика, молодые семьи смогут обезопасить себя и получить уверенность в том, что их мечта о собственном доме станет реальностью, а не превратится в «долгостройный» кошмар.