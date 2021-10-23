Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 октября: Побит новый рекорд по количеству заболевших

В республике за последние сутки выздоровели 823 человека Фото: Архив "КП"

В Крыму не перестает расти суточный прирост инфицированных ковидом. Коронавирус постоянно изменяется, становясь более опасным для носителей. Сейчас около 90% инфицированных болеют дельта-штаммом, который вызывает быстрое поражение легких. Только за последние 24 часа в республике выявили 638 новых заболевших. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

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Данные Минздрава РК

- Всего с начала пандемии в регионе заболели ковидом 91 348 человек. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 9 663 человека, – говорится в сообщении.

Также количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека, выздоровевших за весь период – 77 618. Кроме того, за последние 24 часа в республике умерли 16 человек, 2869 – с начала пандемии.

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