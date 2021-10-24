Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 октября: Очередной антирекорд по числу заболевших

В Крыму зарегистрировали почти 650 случаев заболевания коронавирусом за сутки. Фото: Архив КП.

Крым продолжает оставаться регионом с высоким приростом числа заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки штамм «дельта», который медики называют главной причиной высокого уровня заболеваемости и повышенной смертности, отправил на больничный еще 649 крымчан. Таким образом, республика побила очередной антирекорд по числу заболевших, превысив показатели предыдущих недель.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

По информации Министерства здравоохранения Крыма, за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались еще 13 человек. Таким образом количество умерших от опасного вируса с начала пандемии составило 2882 человека.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 10 925 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 301 человек, за весь период пандемии – 77 919.

Всего с начала пандемии в Крыму Covid-19 заболели 91 997 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 23 октября в Севастополе зарегистрированы 312 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в правительстве города. 306 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 34 до 93 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 36 326 человек.В настоящий момент выздоровели 31 431 человек, 1 242 умерли.

Под наблюдением находится 1 440 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

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