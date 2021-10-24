Посчитают всех: Как в Крыму проходит перепись населения

Участие во Всероссийской переписи населения приняли уже почти 20% крымчан. Фото: Архив КП.

Несмотря на бушующий коронавирус Крым оказался в числе регионов-лидеров по количеству участников Всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября. По общему числу уже переписавшихся в целом по стране лидируют Якутия, где свои данные предоставили 23% жителей, Тульская область (21%) и Республика Крым (19%). Как сообщила КП руководитель Крымстата Ольга Балдина, даже с учетом сложной эпидемиологической ситуации сбавлять темпы в республике не планируют – переписчиков обеспечили масками и антисептиками, они в срочном порядке проходят ПЦР-тестирование и предоставляют сертификаты о вакцинации.

-Конечно, нас тревожит ситуация с коронавирусом. И мы будем стараться, чтобы все больше персонала нам предоставили сертификаты о вакцинации,- рассказала глава Крымстата.

Пока категоричных отказов от участия в переписи в Крымстате не получали. Крымчане охотно отвечают на вопросы анкеты, причем активно это делают в онлайн-формате. В электронной переписи через портал Госуслуги приняли участие уже 12% крымчан, и это всего за неделю.

- Есть люди на работе, на службе. Где-то люди болеют, и мы сами туда не идем, оставляем листовку, пишем номер переписного участка и номер телефона, чтобы можно было позже переписать людей. Понятно, что месяц у людей есть, чтобы выздороветь. И они смогут подойти к нам сами. Будем искать способы переписать людей. Сам процесс проведения переписи говорит о том, что мы переписали больше чем многие субъекты Российской Федерации. Хотелось бы верить, что темпы у нас будут сохранены,- говорит Ольга Балдина.

В переписной анкете 23 основных вопроса и 10 дополнительных, которые касаются жилищно –бытовых условий. На них желательно тоже ответить, советует Балдина.

-Конечно, мы хотим получить от каждого крымчанина вполне искренний и честный ответ на все вопросы, но это дело добровольное. Мы для того и стараемся, чтобы люди понимали пользу от переписи. Бывает, что кто-то не удовлетворен своими бытовыми условиями и не хочет отвечать на вопросы. Мы объясняем, что перепись для того и нужна, чтобы правительство могло реально оценить условия жилья крымчан и принять соответствующие программы по строительству, определить, какие микрорайоны и где выстраивать,- отметила руководитель крымского управления статистики.

Даже если человек избегает переписи или находится за пределами места проживания, не попасть в статистику не получится. Информацию о количестве проживающих в квартире переписчики Крымсата возьмут в ЖЭКах.

Всего по Крыму работают около 4 тысяч переписного персонала, а также стационарные инструкторы в МФЦ. Перепись населения в Крыму будет проходить до 14 ноября.

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