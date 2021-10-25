Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 октября: Выявлено еще 655 случаев заболевания

Каждый день в Крыму антирекорд по коронавиурсу Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 4 тысячи 609 человек. Еще 6 тысяч 615 проходят лечение амбулаторно. На данный момент в медицинских учреждениях развернуто 4 тысячи 719 коек.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 92 тысячи 652 случая COVID-19. Справились с болезнью 78 тысяч 68 человек. Умерли 2 тысячи 894 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 655 случая новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 149 человек. Умерли 12 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 7252 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 328 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 100 пациентов, умерли 15.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 35 тысяч 406 человек. Выздоровели 36 тысяч 975 инфицированных, 1269 умерли. Под наблюдением находится 1393 контактировавших с заболевшими.

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