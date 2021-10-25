Крымчане стали совершать на сто тысяч в день больше дистанционных платежей

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Клиенты крупнейшего крымского банка стали совершать намного больше дистанционных платежей с помощью интернет-банка, мобильного приложения, в банкоматах и терминалах самообслуживания. Так, по данным РНКБ, фиксируется увеличение на 100 тысяч в день по сравнению с январем 2021 года. В октябре текущего года в банке фиксируют около 400 тысяч дистанционных онлайн-платежей.

В октябре 74% платежей, которые были проведены вне банковских касс, совершались в мобильном приложении банка, 16% - в терминалах самообслуживания и 8% - в веб-версии Интернет-банка.

Пять самых популярных видом платежей - это внутрибанковские переводы, пополнение мобильной связи, оплата коммунальных услуг, пополнение банковский карт и электронных кошельков.

– Мы предоставили клиентам все возможности для того, чтобы оплачивать услуги в любое удобное время, без очередей и личного посещения абонентских отделов предприятия или офисов банка, – говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Многие пользователи мобильного приложения используют функцию регулярных автоплатежей, которая подразумевает автоматическое ежемесячное перечисление средств для оплаты той или иной услуги в соответствии с персональными настройками. Количество автоплатежей в РНКБ увеличилось с начала года в 1,5 раза. Также популярностью у клиентов пользуется недавно реализованный нами сервис «Подписки», с помощью которого можно получить свои начисления за коммунальные услуги по номеру лицевого счета и сразу оплатить выставленный счет поставщика.

Также в РНКБ отметили, что больше 95% платежей проводится через дистанционные каналы обслуживания.

В период пандемии это самый безопасный способ оплаты услуг.

Напомним, что в общественном транспорте тоже можно расплачиваться картами, приложив их к валидатору. Таким образом, не нужно контактировать с водителем или другими пассажирами, передавая купюры или мелкие деньги. Достаточно приложить карту к валидатору, и необходимая сумма спишется автоматически. Кроме того, ученые доказали, что вирусы живут на бумажных купюрах дольше, чем на пластике.