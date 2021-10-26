Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 октября: Побит новый антирекорд по заболевшим

В Крыму за последние 24 часа ковидом заболели 662 человека Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым не перестает активно расти суточный прирост инфицированных Covid-19. Чтобы стабилизировать ситуацию, дни с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочими. Предполагается, что за это время снизится скорость распространения вируса, а также ускорятся тепы вакцинации среди населения.

Напомним, в Крыму начали действовать новые ограничения. Теперь для посещения общественных заведений гражданам необходимо иметь QR-код о вакцинации против ковида. Массовые проверки соблюдения данных мер уже стартовали. Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За истекшие сути на территории Республики Крым выявили 662 новых случая коронавируса. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 93 314 положительных на Covid-19, за этот же период на полуострове выздоровели от ковида 78 775 человек (707 – за последние сутки), также с начала пандемии в республике скончались от коронавируса 2 911 пациентов (17 – за последние 24 часа).

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 472 человека, – говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 26 октября в Севастополе зарегистрировано 330 новых случаев заболевания ковидм. 200 человек выписаны после выздоровления, умерли 14 человек в возрасте от 63 до 95 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 37 305 человек. В настоящий момент выздоровели 31 776 человек, 1 283 умерли.

Под наблюдением находятся 1 452 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз Covid-19 у них не подтвержден.

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