В Крым поступит крупная партия вакцины от Covid-19, которой хватит до конца года

В Крым доставят новую крупную партию вакцины от ковида Фото: Архив "КП"

В последние дни в интернете распространилась информация о том, что в Крыму заканчивается вакцина от Covid-19. Новые ковидные ограничения вызвали ажиотаж среди местного населения: желающих сделать прививку и получить заветный QR-код, открывающий все двери, значительно прибавилось. В некоторых медучреждениях республики граждане, ожидающе в порядке живой очереди, даже перестали пропускать тех, кто заранее записался на прием через Госуслуги.

Учитывая, что темпы массовой иммунизации в республике идут ускоренными темпами, в Минздраве РФ была заказана новая большая партия вакцины, которой должно хватить как минимум до конца года, заверила вице-премьер Крыма - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

- На сегодняшний день у нас на всех остатках во всех лечебных учреждениях и на складах больше 147 тысяч доз вакцины. Это в основном «Спутник V» и «Спутник Лайт». Напомню, «Спутник V» мы используем для ревакцинации. Новая крупная партия уже заказана у Минздрава РФ, этого количества хватит местным жителям до конца года, – пояснила Романовская.

Действительно, в связи с введением новых ограничений в республике процесс вакцинации значительно ускорился: буквально неделю назад медработники вакцинировали до 1000 человек в сутки, в настоящий момент количество желающих выросло до 6000 тысяч человек. Только за последние два дня жители полуострова получили 15 тысяч доз вакцины, в том числе в мобильных пунктах вакцинации.

- Контролировать процесс вакцинации по всем регионам страны помогает специальная информационная платформа: специалисты могут отследить остатки препарата в каждом субъекте, – добавила Елена Романовская.

Напомним, в настоящий момент в Республике Крым развернуто 127 стационарных пунктов вакцинации в медучреждениях, также в регионе не прекращают работу более 60 мобильных пунктов. По состоянию на 26 октября в республике прошли данную процедуру 48% местного населения, в том числе 50% – старше 60 лет.

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