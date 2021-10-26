Крымские аграрии увеличили урожайность без воды

Из-за дефицита воды крымские аграрии перешли на менее водозатратные культуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Крыма активно работают над снижением водопотребления. Как заявил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, руководитель отделения аграрных наук Крымской академии наук Владимир Паштецкий, в условиях непростой ситуации с водой, сельхопроизводители полуострова перешли на выращивание менее водозатратных культур.

- Мы за последние пять лет уже это сделали. Доказательство тому – фуражный баланс, который собран в этом году. Ведь известно, что миллиона тонн зерновых для Крыма полностью хватает, чтобы обеспечить потребности потребителей и животноводческий баланс. А если больше, то мы можем его и продавать. В этом году мы собрали полтора миллиона. Поэтому замена культур другими сортами уже произошла, - сказал Паштецкий.

Правда, для круглогодичного обеспечения Крыма овощами, по словам Паштецкого, воды надо бы больше. Для полива специалист предлагает использовать очищенные сточные воды. Но, поскольку СанПин запрещает использовать такую воду для овощей, то ее можно было бы направить на виноградники и сады, говорит специалист.

-Не знаю, поймут ли меня коллеги, потому что я все-таки сельскохозяйственник и несу ответственность за обеспечение Крыма продукцией сельского хозяйства. Конечно, сегодня бы не помешало еще 20-25 тысяч гектаров капельного орошения для сельского хозяйства. Это и виноградники, и садоводство, все то, что сегодня крымское. И для овощей бы еще добавить, чтобы хватило на целый год, на тепличные комплексы. Может, давайте в программу [исследования вододефицита] внесем очистные воды, в пределах 150 миллионов кубов. А можно взять до 40-50 миллионов, не занимая большие деньги у государства или же с государственной помощью. Только в одном Джанкое можно сегодня взять до 15 миллионов [очищенных вод] в год, а еще Феодосия, Саки,- считает Паштецкий.

До 2014 года для орошения сельскохозяйственных земель в Крыму использовалась днепровская вода, которая подавалась через Северо-Крымский канал. После референдума о присоединении полуострова к России Украина перекрыла поставки, заявив, что возобновить подачу ценного ресурса сможет только после «деоккупации» или «по мировым ценам».

После засухи в 2020 году Крым вынужден был искать новые пути для водоснабжения. В республике пробурили новые скважины, продолжается строительство водоводов, идет подготовка к строительству новых водохранилищ, а также рассматривается вопрос строительства опреснителя морской воды. Сейчас, по информации специалистов, проблем с водоснабжением полуострова нет.

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