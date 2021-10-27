Жарких дней в Крыму станет больше

Ученые прогнозируют увеличение количества жарких дней в Крыму. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Специалисты в области физики атмосферы отмечают значительное потепление климата в Крыму. За последние 30 лет среднегодовая температура воздуха на полуострове выросла на 2 градуса. Настолько же повысилась и температура воды в Черном море.

По словам доктора физико-математических наук, замдиректора «Института физики атмосферы им. А.М. Обухова» РАН Владимира Семенова, это большие значения, и разница между ними такая же, как между прохладным июнем и жарким июлем.

- Характер погоды заметно изменяется. И это связано с глобальным потеплением. Результаты созданной нами модели показывают, что как минимум следующие 20 лет климат продолжит теплеть примерно такими же темпами, как это происходило в последние десятилетия. Будет становиться еще жарче. Предварительные результаты исследований показывают, что количество жарких дней в ближайшие 20 лет может вырасти на 25-30% и более, - отметил Семенов.

Наблюдения показывают, что летом осадки в Крыму будут слабо меняться, а зимой могут вырасти, говорит ученый. Это ставит задачу перед гидрологами о перераспределении осадков, которые скапливаются зимой, для того, чтобы их использовать летом.

- На фоне таких медленных изменений, жарче будет стопроцентно. А вот с осадками вопрос неопределенный. Мы видим более сильную межгодовую и декадную изменчивость. Понять, в чем причина такой изменчивости, и попытаться ее предсказать - наша задача, - говорит Семенов.

По словам директора научно-производственной фирмы «Водные технологии», старшего преподавателя кафедры водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Анатолия Копачевского, повышение объема осадков в Крыму происходит каждые 7 лет. Поэтому с высокой вероятностью можно говорить о том, что следующий «сезон дождей» выпадет на 2024-й год.

- 2016-й и 2015-й годы у нас были водообильными, соответственно, вполне можно прогнозировать, что 2023-й год тоже будет водообильный, и мы к нему идем. Сухой был 2019 и 2020 год. В этом году осадков было больше, в следующем будет еще больше. В 2023 и 2024-ом можем зайти на пик. А потом опять пойдет на снижение,- объясняет Копачевский.

В то же время сила конкретного дождя и место его выпадения - величина случайная, уточняет эксперт. Никто не знает, где небо «прорвет»: над «сухим» Алуштинским водохранилищем сегодня, уже на следующий год может лить, как из ведра.

По прогнозам Анатолия Копачевского, в 2024 году осадков в Крыму может быть в полтора раза больше. После этого ситуация снова пойдет на спад.

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