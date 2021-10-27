Как выявить онкозаболевания мужского и женского здоровья и чем может помочь полис ОМС

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Страховые представители обязаны контролировать, чтобы все необходимые исследования и консультации проводились в срок, установленный порядком, и помогать пациенту в своевременном получении качественной медицинской помощи. Специалисты будут сопровождать пациента с момента постановки врачом диагноза: «подозрение на злокачественное новообразование» до назначения лечения, а также при нерегулярном диспансерном наблюдении у врача.

Какие же онкозаболевания чаще всего могут затронуть мужское и женское здоровье?

Онкология молочных желез. За последние 10 лет отмечается рост заболеваемости, и рак молочной железы находится на первом месте среди причин смертности женского населения. Прохождение УЗИ молочных желез и маммографии в рамках профилактических мероприятий позволяет выявлять опухоли как доброкачественного, так и злокачественного характера на ранних стадиях, что крайне необходимо для своевременного назначения лечения.

Рак шейки матки - одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Риск заболеть раком шейки матки выше при раннем начале половой жизни, частой смене партнеров, наличии инфекций половых путей, вируса папилломы человека (ВПЧ) и травматических повреждениях шейки матки в родах и при абортах. Пик заболеваемости приходится на возраст до 40 лет. Поэтому обязательными профилактическими мероприятиями являются цитологическое исследование мазка на наличие атипических клеток 1 раз в год и кольпоскопическое исследование.

Рак тела матки - 2-й по частоте после рака шейки матки. Максимальная заболеваемость в возрастной группе 55-59 лет. К факторам риска относятся отсутствие родов, эндокринно-обменные нарушения, поздняя менопауза, возраст старше 55 лет. Раннее проявление симптомов заболевания в виде кровотечения и возможность визуализации опухоли с помощью методов ультразвуковой диагностики и анализ результатов гистологического исследования материала позволяют выявить рак тела матки на ранних стадиях почти у 80% больных.

Рак яичников. Злокачественная опухоль ткани яичника характеризуется быстрым ростом и появлением метастазов. Из-за бессимптомного течения заболевания рак яичников диагностируется довольно поздно. Фактор риска: отсутствие беременностей, длительная заместительная гормонотерапия и наследственные мутации генов. Средний возраст женщин на момент постановки диагноза - 59 лет. Пациентке обязательно дается направление на УЗИ, КТ/МРТ и анализ крови для определения онкомаркеров, а затем в зависимости от результатов - на консультацию к онкологу и обязательное оперативное лечение.

Раннюю диагностику раковых заболеваний может обеспечить онконастороженность самих женщин и регулярное посещение врача даже при отсутствии симптомов заболеваний. Многие онкологические заболевания успешно поддаются лечению при обнаружении на ранней стадии.

Если женщины относятся к своему здоровью с большей внимательностью, то мужчины (в большинстве случаев) обращаются к врачу, только когда дискомфорт или боль больше невозможно терпеть. Такой подход является опасным, особенно при онкологических заболеваниях, промедление в диагностике которых может привести к фатальным последствиям

Рак предстательной железы - это самое распространенное из злокачественных новообразований у мужчин. Злокачественная опухоль простаты долго развивается без каких-либо симптомов и часто выявляется только при профилактическом осмотре. Выраженные признаки заболевания появляются при запущенных стадиях заболевания: нарушение мочеиспускания, которое сопровождается жжением и болью, кровь в моче, нарушение эректильной функции. При распространении рака за пределы простаты появляются боли в спине, костях, отеки ног, потеря веса, усталость и немотивированная слабость. Для диагностики рака простаты пациенту могут назначаться: осмотр и консультация врача-уролога, пальцевое исследование предстательной железы, анализ крови, КТ/МРТ, трансректальное УЗИ, сцинтиграфия костей, биопсия опухоли.

Раковая опухоль яичка - это злокачественное новообразование, которое формируется из тканей мужских половых желез. Вероятность возникновения болезни значительно возрастает для пациентов старше 60 лет. Диагностика рака яичек включает обследование пациента врачом, диафаноскопию (просвечивание яичка узким лучом света для определения местоположения новообразований), УЗИ яичек и мошонки, МРТ, определение онкомаркеров, биопсию яичка.

Профилактические мероприятия, диспансеризация и профилактические осмотры, которые входят в программу ОМС, направлены в первую очередь на своевременное выявление и раннюю постановку диагноза.

Роль страховых представителей в сопровождении онко-пациентов

Страховые представители активно участвуют в федеральных проектах «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», которые включают в себя мероприятия, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи онкопациентам и своевременное выявление онкологии.

В течение 2021 года страховые представители сопровождают застрахованных лиц с онкологическим диагнозом. Их задача - выяснить, существуют ли у пациента сложности, и помочь пройти необходимые обследования для постановки диагноза и начала лечения вовремя. За 9 месяцев 2021 года было проинформировано и опрошено около 1,1 тыс. человек.

Страховой представитель не только информирует пациента о его правах в сфере ОМС, но и уточняет, какие у него возникли проблемы с качеством и доступностью получаемой медицинской помощи. При согласии пациента страховая компания берет на себя сопровождение на всех дальнейших этапах терапии, а при необходимости врачи-эксперты проводят экспертизу качества медицинской помощи, оказанной застрахованным.

Помимо этого, страховые представители с целью регулярного посещения врача пациентами, у которых установлен онкодиагноз, отправляют приглашение на очередной диспансерный осмотр. В 2021 году было отправлено более 8 тысяч таких приглашений.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции стоит отметить, что диспансерное наблюдение не приостанавливалось. Порядок прохождения диспансерного осмотра необходимо согласовывать со своей медицинской организацией.

Чтобы страховые представители всегда были на связи с вами, необходимо своевременно сообщать об изменении данных в свою страховую компанию: о смене документа, удостоверяющего личность, об изменении адреса регистрации или адреса места жительства, об изменении контактного номера телефона.

КОНКРЕТНО

ООО «СМК «Крыммедстрах» (лиц. ОС «4325-01» от 13.07.2015 г. выдана ЦБ РФ, член Всероссийского союза страховщиков, рег. № 160). Обращайтесь по адресам: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 29; г. Севастополь, ул. Ленина, 17, по телефону «горячей линии»: 8-800-100-77-03, e-mail: office@krym-ms.ru, сайт: www.oms-crimea.ru