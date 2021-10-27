Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 октября: плюс 670 новых заболевших

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 670 новых заболевших Covid-19. Такие данные приводит Минздрав РК.

Суточный прирост инфицированных не перестает бить рекорды. Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в регионе начали действовать новые ограничения: жители полуострова могут посещать общественные места только по QR-коду, на дистанционку перевели сотрудников госучреждений и студентов, а люди в возрасте 65 лет и старше вынуждены оставаться дома. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября включительно в республике объявлены нерабочие дни. Предполагается, что за этот период скорость распространения вируса снизится, а темпы иммунизации местного населения наоборот вырастут.

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Данные Минздрава РК

Всего с начала пандемии на территории Республики Крым выявили 93 984 положительных на Covid-19, 670 – за истекшие сутки.

За последние 24 часа всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 10 128 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 963 человека, выздоровевших за весь период – 79 738.

Кроме того, с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 2 927 человек, 16 – за истекшие сутки.

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По состоянию на 27 октября в городе-герое зарегистрировано 337 новых случаев заболевания ковидом. 308 человек выписаны после выздоровления. Умерли 16 человек в возрасте от 44 до 87 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 37 642 человека. В настоящий момент выздоровели 32 084 человека, 1 299, к сожалению, умерли.

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