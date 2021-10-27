Клиенты крупнейшего крымского банка приобрели больше 300 тысяч sim-карт

Перейти на тариф «Волна РНКБ» можно с сохранением своего номера Фото: Архив "КП"

Клиенты крупнейшего крымского банка РНКБ купили в отделениях больше 300 тысяч sim-карт. Напомним, что совместный проект банка и крымских операторов мобильной связи «Волна mobile» и «Win mobile» был запущен весной 2020 года.

По данным РНКБ, в среднем больше 800 абонентов каждый день покупают стартовые пакеты в отделениях банка.

Клиент может получить sim-карту крымского оператора в любом офисе банка, который находится в Крыму или Севастополе, а также в передвижных пунктах кассового обслуживания, которые приезжают в отдаленные районы полуострова. Для получения sim-карты нужен только паспорт РФ.

В банке также напомнили, что абоненты могут сохранить действующий номер телефона при смене мобильного оператора - услуга MNP доступна для всех номеров операторов Крыма и Краснодарского края. Больше 40% клиентов пользуется этой услугой, подчеркнули в РНКБ.

Оформление сим-карты в банке происходит быстро и без бумаг. После покупки прямо в офисе банка карта автоматически активируется. Автоматизированная система управления данными самостоятельно заполняет договор об оказании услуг связи или же заявку на перенос номера. Заполненный договор можно будет посмотреть в личном кабинете клиента РНКБ.

КАКИЕ ТАРИФЫ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ

С декабря прошлого года клиенты банка могут воспользоваться эксклюзивными тарифами «Волна РНКБ» при технической поддержке крымского оператора мобильной связи «Волна мобайл».

Такое предложение популярно не только среди крымчан, эксклюзивные тарифы подключают и туристы. Их использует больше 130 тысяч человек.

В банке напомнили, что при использовании тарифов «Волна РНКБ» клиент платит от 200 рублей в месяц. Он получает до 6 тысяч бесплатных минут на любые номера Крыма, Севастополя и Краснодарского края, до 20 Гб интернет-трафика, а также безлимитный интернет на ресурсы РНКБ и до 200 бесплатных СМС.

Кроме того, клиенты могут подключить опцию «Двойной безлимит», благодаря которой можно пользоваться звонками и интернетом без ограничений.

СИМ-КАРТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

При посещении офиса РНКБ клиенты могут оформить сим-карты крымских мобильных операторов для всей семьи. Особенности им преимущества тарифов разъяснят сотрудники банка. Получить более детальную информацию о сим-картах можно на сайте РНКБ.