Указ главы республики о нерабочих днях в Крыму с 30 октября по 7 ноября: официальный текст

В период частичного локдауна объекты массового посещения закрываться не будут. Фото: Архив "КП"

В конце октября по всей стране вновь объявлены нерабочие дни, поэтому с 30 октября по 7 ноября крымчанам придется посидеть дома. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он также попросил крымчан «с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты и соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности». Однако объекты массового посещения закрываться не будут. В кафе, рестораны и салоны красоты можно будет попасть по предъявлению QR-кода.

- Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней):

в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки; к пешим и автобусным экскурсиям; в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги;

запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно- курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR- кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг; дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР полученном за 72 часа до поселения, - гласит текст указа.

Весь текст указа можно почитать по ссылке.

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