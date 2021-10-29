Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 октября: Обновлен суточный максимум по количеству заболевших и умерших

Количество заболевших за сутки почти достигло отметки в 700 человек Фото: Александра Тимощенко

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти. По информации Министерства здравоохранения республики, за сутки диагноз подтвердился еще у 693 человек. Таким образом, количество заболевших с начала пандемии достигло 95 358 человек. Как сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Константин Скорупский, 425 заболевших сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии.

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Данные Министерства здравоохранения РК.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, за сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 11 818 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 1216 человек, за весь период пандемии выздоровели 81 964 человека.

Скончались за сутки 18 человек. Это стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. Всего в результате заражения коронавирусом в Крыму умерло 2962 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 29 октября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, сообщает правительство города. 249 человек выписаны после выздоровления. Умерли 14 человек в возрасте от 57 до 92 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 38 338 человек. В настоящий момент выздоровели 32 589 человек, 1 326 умерли.

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