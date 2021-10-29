Вакцинация от гриппа в Крыму 2021: Когда начнется, и кого будут прививать

В Крыму массовая вакцинация против гриппа и других простуд стартует в сентябре и продолжается всю осень. Фото: "КП" Архив

Осень в этом году выдалась холодной. Чтобы температура, кашель и заложенный нос не нагрянули внезапно, медики рекомендуют пройти иммунизацию. «Комсомолка» рассказывает, какие прививки можно сделать осенью 2021 года в Крыму.

Прививки лучше всего делать до наступления сильных холодов, пока человек абсолютно здоров и не успел отойти от лета. В России массовая вакцинация против гриппа и других простуд стартует в сентябре, перед тем, как вирусы начинают активно распространяться, и продолжается всю осень.

- Главная цель кампании - привить не менее 60% населения республики. Этого достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет, - отмечают в региональном Минздраве.

К тому же, если вы привились от коронавируса, еще не значит, что защитили себя от других болезней. Так, до конца осени во всех городах полуострова можно будет получить вакцину от гриппа.

- После вакцинации антитела появляются через 8–12 дней. Иммунитет сохраняется до 12 месяцев. Схема иммунизации ранее не привитых против гриппа детей до 3-х лет состоит из 2-х прививок с интервалом 30 дней. Для всех остальных категорий населения необходима однократная вакцинация, - отмечают в пресс-службе Минздрава.

КАК СОВМЕСТИТЬ С ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА

Делать все прививки сразу нежелательно. По словам медиков, после введения второго компонента прививки от коронавируса должно пройти 30 дней. Только потом можно пройти иммунизацию от гриппа.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Прививку от гриппа, как и от коронавируса, можно сделать во всех поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях абсолютно бесплатно.

КОМУ МОЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ

- дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

- беременные женщины (II-III триместр);

- взрослые старше 60 лет;

- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

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