В Евпатории у моря появилась возможность купить коттедж в ипотеку

Средний чек на покупку участка с домом в коттеджном поселке - 5-7 миллионов рублей

В Крыму растет спрос не только на покупку квартир. Многие потенциальные покупатели хотели бы выбрать для жизни просторный и уютный дом. Выгода от такой покупки очевидна: «квадраты» в квартирах стоят в два раза дороже, чем в частных домовладениях. Тем более, что в условиях ограничений по коронавирусу намного приятнее самоизолироваться в просторном пространстве с домом, земельным участком, домашними животными. Конечно, купить небольшую постройку старого типа в поселке или садовом товариществе можно - таких вариантов на рынке недвижимости в Крыму много. А что, если хочется построить дом по своему проекту и, желательно, взять на это дополнительные средства? Недавно это стало возможно в Крыму благодаря тому, что местные банки запустили программу кредитования индивидуального жилищного строительства. Как сообщили в пресс-службе ГЕНБАНКА, уже начали поступать первые заявки на выдачу кредита на покупку земельного участка с одновременным строительством дома в коттеджном поселке «Новый уют» под Евпаторией. Кроме того, одобрено несколько ипотечных кредитов для ИЖС.

Расположение поселка "Новый уют"

Жилой комплекс «Новый уют» включает 76 земельных участков площадью по шесть соток с единой системой коммуникаций, охраняемой закрытой территорией, детской и спортивной площадкой.

- Коттеджный поселок расположен в двух километрах от моря, рядом инфраструктура. Плюс ко всему, у нас адекватная цена. В Крыму есть много мест у моря, где можно купить дом. Но цены, например, на ЮБК, космические. Из-за текущего подорожания строительных материалов повышаются цены и на строительство домов. Но мы пока что будем брать на себя все риски, закупать все материалы сразу же.

Для клиентов можем разработать индивидуальный проект или предложить готовый типовой вариант, исходя из его пожеланий, - отмечает генеральный директор компании-подрядчика ООО «Лукс» Михаил Ксенофонтов.

По его словам, сейчас растет спрос на покупку и застройку земельных участков в коттеджном поселке. На текущий момент клиенты готовы вкладывать в строительство в среднем 5-7 миллионов рублей.

Жилой комплекс «Новый уют» включает 76 земельных участков

- На мой взгляд, запад Крыма недооценен, но сейчас он активно застраивается. А владельцы недвижимости в «Новом уюте» в перспективе получат развитую инфраструктуру. До поселка Уютное планируют построить трассу «Таврида». Таким образом, из аэропорта можно будет доехать буквально за 30 минут, - подчеркивает представитель подрядчика.

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ В ТРЕНДЕ

Эксперты отмечают, что запуск программ ипотечного кредитования на ИЖС в Крыму - это большой прорыв и победа.

- Если вопрос с многоквартирными домами был решен, и банки начали финансировать застройщиков, то по ИЖС долгое время вопрос оставался открытым. А теперь «Генбанк» запустил пилотную программу по коттеджному поселку в Уютном. Это говорит о том, что мы движемся вперед. Правительство РФ уделяет много внимания этому вопросу, - поясняет Руслан Маринуца, вице-президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Коттеджный поселок находится в 2 километрах от моря

По его словам, из-за пандемии коронавируса спрос на рынке недвижимости резко сместился - люди предпочитают покупать дома вместо квартир, поскольку приятнее проводить время на своем участке.

- Спрос на дома очень большой, а вот предложение пока минимально. Вторичный рынок предлагает покупателям старый фонд. А те, кто хочет переселяться в условия индивидуального жилищного хозяйства, выдвигает совершенно другие требования по комфорту. Самое главное - это не только инфраструктура, но и сообщество вокруг. В этой связи в Крыму будут востребованными коттеджные поселки. Но пока что их очень мало, - выражает мнение эксперт.

Руслан Маринуца подчеркнул, что разнообразие коттеджных поселков пока что невелико из-за того, что застройщики испытывают трудности с проектным финансированием банков, поскольку они не могут развивать такие масштабные проекты за собственные деньги.

- Коттеджные поселки, однозначно, будут востребованными в Крыму. Сейчас и президент, и глава Центробанка РФ говорят о том, что возможен запуск проектного финансирования для ИЖС. Но все эти программы сначала будут работать на материке. У нас они будут трансформироваться. Тогда мы будем убеждать банки, чтобы они утвердили подобные программы. Рассчитываем, чтобы это произошло уже к весне следующего года. Тогда к лету рынок под ИЖС станет более активным, - прогнозирует эксперт.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ОТ ГЕНБАНКА

Начальник Управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию АО «ГЕНБАНК» Екатерина Сафонова рассказала, что принять участие в пилотном проекте кредитования коттеджного поселка «Новый уют» смогут ограниченное количество клиентов. Поэтому тем, кто сейчас раздумывает о строительстве жилого дома у моря, рекомендует не затягивать с подачей заявки в банк. Стоимость коттеджей - от 3,2 миллиона рублей с первоначальным взносом от 20%. Максимальная сумма кредита - до 5 миллионов рублей, а предельный срок кредитования - 25 лет.

На период строительства действует процентная ставка 10,5%, после оформления права собственности и регистрации в качестве залога, устанавливается сниженная процентная ставка в 8,5%.