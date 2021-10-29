В Крыму началась выдача первых кредитов на строительство гостиниц

Туристическая отрасль в Крыму является основополагающей для региональной экономики Фото: Архив "КП"

В Крыму определили проекты, которые получат льготные кредиты на строительство и реконструкцию объектов в сфере туризма. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Займы по сниженной ставке 3-5% годовых могут получить бизнесмены из гостиничной сферы.

- Это важный результат нашей большой совместной работы с федеральным правительством и Ростуризмом. По итогам этой работы благодаря новым финансовым инструментам в наш регион приходят опытные, системные инвесторы. Они создают не просто средства размещения, а «якорные» объекты, формирующие благоприятную экономическую среду для развития целого ряда отраслей на протяжении всего года, - заявил Сергей Аксенов.

По его словам, это поможет существенно увеличить возможности для развития туризма по части создания более качественного номерного фонда.

Глава республики также отметил, что благодаря льготной госпрограмме в Крыму будут реализованы проекты с общим объемом финансирования больше 23 миллиардов рублей. Таким образом, будет создано больше 3,5 тысячи номеров и 2,5 тысячи рабочих мест.

- Программа льготного кредитования позитивно повлияет на развитие крымской экономики, будет способствовать росту благосостояния граждан, позволит создать высокооплачиваемые круглогодичные рабочие места в более чем 50 отраслях, - заключил глава Крыма.

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