Новые изменения в порядке реализации жилищного сертификата. Фото: PhotoMIX Company: Pexels

В октябре в порядок реализации средств жилищного сертификата были внесены небольшие изменения. Об этом сообщает юрист и общественный деятель Алена Морозова на своей странице в социальных сетях.

Как известно, ранее гражданин не мог получить и реализовать сертификат, если в собственности родителей имеется более 2-х земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Теперь, благодаря изменениям, земельный участок, находящийся под домом, который приобретен с использованием средств жилищного сертификата, учитываться не будет.

- Ранее этот момент не был урегулирован. Сейчас если в собственности родителей есть два земельных участка для индивидуального жилищного строительства, и они приобретают за сертификат дом с участком - то новый участок под домом не будет служить причиной для отказа в распоряжении средств жилищного сертификата, - пишет Алена Морозова. - Кстати, в постановлении речь идет только об участках, принадлежащих родителям. Если у вас есть земля в собственности детей - она тоже учитываться не будет.

Кроме того, в постановление добавили требования к площади приобретаемого объекта недвижимости в рамках реализации жилищного сертификата. Так, площадь приобретаемого объекта должна быть не менее учетной нормы на каждого члена семьи того муниципального образования, в котором объект приобретается.

- Учетная норма устанавливается каждым муниципальным образованием, поэтому я вам ее не назову. Диапазон: 8-14 кв.м на члена семьи. Обычно: 8-12. Когда вы решите проводить сделку по реализации средств ЖС, нужно обязательно уточнить эту норму, - добавила Алена Морозова.

Важно отметить, что данные изменения не касаются тех договоров, которые были заключены до вступления в силу настоящих изменений.