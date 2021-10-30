Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 октября: Выявлен еще 701 случай заболевания

Коронавирусная кривая вышла за семь сотен случаев в сутки Фото: Архив "КП"

В Крыму для лечения от коронавируса и пневмонии в условиях стационара развернуто 5 240 коек в 30 больницах и 1 санатории.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 96 тысяч 59 случаев COVID-19. Справились с болезнью 82 тысячи 787 человек. Умерли 2 тысячи 978 пациентов.

Данные по заболеваемости коронавиурсом Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрирован 701 новый случай новой коронавирусной инфекции, сообщили в региональном Минздраве.

Выписаны с выздоровлением за сутки 823 человек. Умерли 16 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 12618 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 347 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 167 пациентов, умерли 13.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 38 тысяч 685 человек. Выздоровели 32 тысяч 757 инфицированных, 1339 умерли.

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