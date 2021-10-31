Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 октября: Плюс еще 712 случаев заболевания

Всего с начала пандемии было выявлено 96 771 заболевших Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за 30 октября зарегистрирован 712 случаев новой коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии было выявлено 96 771 положительных на Covid-19.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки в крымских лабораториях на коронавирусную инфекцию обследовали 11 485 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 906 человек, а за весь период пандемии – 83 693.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 31 октября в городе-герое было зарегистрировано 350 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

- 202 человека выписаны после выздоровления. Умерли 12 человек в возрасте от 27 до 87 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 39 035 человек, - отметили в пресс-службе и добавили, что в настоящий момент выздоровели 32 959 человек, 1 351 умер.

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