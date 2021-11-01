Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 ноября: обновился очередной рекорд по заболевшим

За 31 октября зарегистрировали 725 случаев коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Причинами роста заболеваемости коронавирусом в Крыму являются низкие темпы вакцинации т несоблюдение противоэпидемиологических мер, сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, в октябрь крымчане вошли с низкими цифрами иммунизации против ковида, хотя вакцинация была доступна. Также ситуацию усугубили циркулирующие вирусы.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 31 октября зарегистрировали 725 случаев коронавируса, сообщили в Министерстве здравоохранения РК. С начала пандемии в республике выявили 97 496 положительных на Covid-19 человек.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 8 656 человек, выздоровели за минувшие сутки 699 человек, а за весь период - 84392.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на 1 ноября зарегистрировали 356 новых случаев заболевания коронавирусом, 114 человек выписали после выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

За сутки скончались от коронавируса 14 человек в возрасте от 32 до 90 лет.

С начала пандемии коронавирусом в Севастополе заболели 39 391 человек, выздоровели 33073 человека, 1365 - скончались.

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