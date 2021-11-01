Эксперт объяснил, почему болеют привитые крымчане

Ношение масок является обязательным после вакцинации. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Несмотря на массированную кампанию по вакцинации, которая достигла пика с введением QR-кодов, количество заболевших коронавирусом в Крыму продолжает расти. По мнению заведующего кафедрой инфекционных болезней Крымского федерального университета им. Вернадского Искандера Каримова, в том числе это связано с тем, что часть крымчан вместо того, чтобы реально защитить себя от вируса, попросту купили сертификаты, а теперь «пожинают плоды».

- Очень большое количество людей на самом деле не вакцинировались, а купили QR-коды. Вы же видите, какой масштаб это приобретает. Каждый третий, с кем я общаюсь, отводит глаза, когда я спрашиваю, привился он или нет. Естественно, они несут огромный вред. Потому что, во-первых, будут той самой питательной средой в дальнейшем, которая позволит вирусу еще больше мутировать. А во-вторых, они дискредитируют вакцину и вакцинацию. Два огромных ущерба, - говорит Каримов.

Реально заболеть коронавирусом могут не больше 3-5% вакцинированных. Это те люди, у которых «криво» сработает вакцина из-за особенностей иммунитета, говорит Каримов. И те, кто уже через неделю после прививки решат сбросить маски, не дождавшись выработки полного титра антител.

Пандемия, по мнению Каримова, завершится не раньше, чем через год, и лишь в том случае, если вирус не будет кардинально мутировать и в обществе сформируется достаточная иммунная прослойка.

- Если вирус будет мутировать кардинально, например, в области S-белка, против которого и создана вакцина, тогда часть вакцин окажется бесполезной. И нужна будет новая вакцина. Так же как мы делаем с гриппом. Каждый год разный набор вакцин, - считает эксперт.

Жизнеспособный вариант коронавируса, по словам специалиста, появляется в среднем раз в два месяца. И чем дольше Covid-19 будет циркулировать, тем больше вероятность мутаций. Поэтому и прививаться, по мнению Каримова, нужно одновременно и всем сразу, как это и происходит сейчас, на фоне обязательного введения QR-кодов.

В России прививки от коронавируса делают сразу несколькими препаратами, произведенными ведущими научными центрами страны. В ближайшее время в Минздраве ждут регистрации вакцины, которой начнут прививать подростков.

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