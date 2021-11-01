В Крым прибыла делегация из Минздрава РФ для оценки ситуации с коронавирусом

Евгений Камкин и директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крым прибыла делегация специалистов их Министерства здравоохранения РФ. Ее возглавляет заместитель министра Евгений Камкин, сообщили в пресс-службе крымского Минздрава.

. Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Специалисты прибыли с целью оценки ситуации по оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией и организации процесса вакцинации, а также с целью оказания методической помощи, - говорится в сообщении пресс-службы.

. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и его заместителю поехать в регионы страны, где сложилась критическая ситуация с коронавирусом. Цель визита - оказать медикам помощь.

. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Так, министр и его заместители поедут в девять регионов РФ.

Ранее в Крыму, как и по всей России, объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. С 25 октября в республике ввели QR-коды для посещения кафе, салонов красоты, торговых центров и других мест.

. Фото: Виталий ПАРУБОВ

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